Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-руководитель регоператора по обращению с ТКО возглавил департамент Минэкономразвития РФ

Бывший руководитель регионального оператора по обращению с ТКО в Пермском крае - «Теплоэнерго» Алик Башаев назначен временно исполняющим обязанности директора департамента цифровой трансформации Министерства экономического развития РФ. Как указано на сайте ведомства, назначение состоялось 22 мая.

Господин Башаев руководил ПКГУП «Теплоэнерго» с октября 2018 по февраль 2020 года.  После назначения экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова главой Минэкономразвития РФ в 2020 году Алик Башаев покинул регион и начал работать в федеральном министерстве.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...