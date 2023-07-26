Экс-руководитель регоператора по обращению с ТКО возглавил департамент Минэкономразвития РФ

Бывший руководитель регионального оператора по обращению с ТКО в Пермском крае - «Теплоэнерго» Алик Башаев назначен временно исполняющим обязанности директора департамента цифровой трансформации Министерства экономического развития РФ. Как указано на сайте ведомства, назначение состоялось 22 мая.

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Господин Башаев руководил ПКГУП «Теплоэнерго» с октября 2018 по февраль 2020 года. После назначения экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова главой Минэкономразвития РФ в 2020 году Алик Башаев покинул регион и начал работать в федеральном министерстве.