В Сургуте простились с 23-летним мобилизованным, погибшим в зоне СВО

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) простили с 23-летним Александром Заниным, погибшим 9 июля в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Его похоронили на Аллее славы на Чернореченском кладбище.

До начала СВО Александр Занин работал электрослесарем по ремонту и обслуживанию электроустановок в одном из градообразующих предприятий Сургута. Осенью 2022 года он был призван на службу в рамках частичной мобилизации.

У военного остались мать, отчим, брат, сестра, бабушка и дедушка.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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