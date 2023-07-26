Спрос на новые китайские автомобили в Челябинской области вырос в 2,4 раза

В январе-июне спрос на новые китайские автомобили на «Авито» в Челябинской области вырос в 2,4 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Интерес к машинам с пробегом из КНР увеличился на 28,5%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Авто».

Средняя цена китайских автомобилей на первичном рынке в Челябинской области составила 2,8 млн руб., вторичном — 690 тыс. руб.

Наиболее популярными в регионе новыми автомобилями из КНР стали Geely Coolray и Geely Tugella с долей продаж в сегменте в 10,1% и 7,8% соответственно. Третье место разделили Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion — по 7,7%. Следом идут Geely Monjaro (5,5%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (5%).

Среди подержанных китайских машин наиболее востребованными в Челябинской области стали Chery Tiggo T11 (11,2%), Lifan X60 (7,9%), LIFAN Solano (7,6%), Chery Amulet (5,6%) и Geely Emgrand EC7 (4,8%).

«В этом году мы наблюдаем стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей из Поднебесной. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей»,— отмечает управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.

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