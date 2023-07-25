Главные новости за 25 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера в ночь на 25 июля пытались атаковать патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота.

Миллиардер Олег Дерипаска подал в суд иск к журналистке Елизавете Осетинской (внесена Минюстом в реестр иностранных агентов) и правозащитнице Ольге Романовой о защите чести и достоинства. Он требует удалить информацию о том, что ему якобы принадлежат две частные военные компании.

В Госдуму внесут законопроект о легальном добавлении гостевых домов Краснодарского края, Крыма и Севастополя в специальный реестр. По словам автора документа, такой реестр нужен, та как на Кубани 7 из 10 тысяч средств размещения – это гостевые дома.

В строительство курортно-рекреационного комплекса на северной стороне Севастополя вложат более 15 млрд руб.

Розничный ритейлер X5 Retail Group планирует открытие новых магазинов сети дискаунтеров «Чижик» в Краснодарском крае.

Прибыль Новороссийского морского торгового порта в I полугодии 2023 года снизилась на 12,6% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 17,5 млрд руб.

Сеть магазинов «Магнит» запустила пилотный проект по передаче продуктов нуждающимся в гипермаркетах и супермаркетах Краснодара, а также Тулы, Ростова-на-Дону, Ельца и Ижевска. В тестовый период сеть будет передавать около 14 тонн товаров в месяц.

Во второй половине дня и вечером 27 июля в Краснодарском крае температура воздуха достигнет +39°.

В Калининском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и один пострадал.

Голкипер футбольного клуба «Сочи» Денис Адамов переходит в санкт-петербургский «Зенит».

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