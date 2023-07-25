Торговая сеть из Крыма «Народный амбар» хочет выйти на рынок новых регионов РФ

Сеть продуктовых дискаунтеров «Народный амбар» из Крыма готовится выйти на рынок новых регионов РФ. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные рекрутингового портала HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Народный амбар» Фото: пресс-служба ООО «Народный амбар»

Компания объявила о поиске соискателей на вакансии руководящего и линейного персонала магазинов в Запорожской (в Мелитополе), Херсонской (в Геническе) областях и Донецке (ДНР). Поиском рекрутеров для торговой сети занимается продуктовая сет «Победа».

«Этот ритейлер, созданный в 2015 году в Ульяновске, сейчас управляет более чем 500 магазинами в регионах в центре страны, на юге и в Поволжье»,— говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что крымские сети смогли выстроить цепочку поставок в своем регионе, что поспособствует организации постоянных поставок товаров на новые территории.

Компания «Народный амбар» занимается реализацией продуктов в магазинах, обустроенных в формате складов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Народный амбар» зарегистрировано в 2021 году в Керчи. Розничная торговля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах является основным видом деятельности предприятия. Компания принадлежит Алексею Якубо. По итогам 2022 года выручка организации составила 756,2 млн руб., чистая прибыль — 7,8 млн руб.

Анастасия Донскова

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