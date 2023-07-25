Главные новости за 25 июля. Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел

Малый и средний бизнес Курской области привлек почти 100 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

За прошедшие сутки со стороны Украины по Белгородской области выпущено 80 снарядов

Черноземные аэропорты получат 244 млн рублей субсидии от правительства РФ за вынужденный простой

Управление ветеринарии Липецкой области возглавит Михаил Андреев

Орловский и воронежский губернаторы выдвинули своих кандидатов на пост сенаторов

Курский облсуд вынес приговор за государственную измену и попытку диверсии

С начала сезона от укусов клещей в Черноземье пострадали почти 10 тыс. человек