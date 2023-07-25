Участок площадью 76 гектаров на берегу Таманского залива выставили на торги за 132 млн рублей

В Темрюкском районе на торги выставили земельный участок площадью 76,2 га на берегу Таманского залива за 132,6 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале Российского аукционного дома (РАД).
Фото: портал Российского аукционного дома
В качестве продавца выступает «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новый Садовый"» под управлением ООО «Управляющая компания "Кастом Кэпитал"».
«Основными видами разрешенного использования земельных участков являются: гостиничное обслуживание; развлечения; проведение азартных игр, отдых (рекреация); туристическое обслуживание; санаторная деятельность; парки культуры и отдыха; магазины; общественное питание; объекты культурно-досуговой деятельности; культурное развитие; коммунальное обслуживание»,— говорится в сообщении.
В проекте договора указано, что угодья принадлежат продавцу по праву общей долевой собственности с ограничением в виде доверительного управления в пользу ООО «Управляющая компания "Кастом Кэпитал"» с февраля 2013 года.
Аукцион состоится 18 августа, заявки принимаются до 14 августа текущего года.
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