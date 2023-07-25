Участок площадью 76 гектаров на берегу Таманского залива выставили на торги за 132 млн рублей

В Темрюкском районе на торги выставили земельный участок площадью 76,2 га на берегу Таманского залива за 132,6 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале Российского аукционного дома (РАД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: портал Российского аукционного дома Фото: портал Российского аукционного дома

В качестве продавца выступает «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новый Садовый"» под управлением ООО «Управляющая компания "Кастом Кэпитал"».

«Основными видами разрешенного использования земельных участков являются: гостиничное обслуживание; развлечения; проведение азартных игр, отдых (рекреация); туристическое обслуживание; санаторная деятельность; парки культуры и отдыха; магазины; общественное питание; объекты культурно-досуговой деятельности; культурное развитие; коммунальное обслуживание»,— говорится в сообщении.

В проекте договора указано, что угодья принадлежат продавцу по праву общей долевой собственности с ограничением в виде доверительного управления в пользу ООО «Управляющая компания "Кастом Кэпитал"» с февраля 2013 года.

Аукцион состоится 18 августа, заявки принимаются до 14 августа текущего года.

Анастасия Донскова

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