Орловский и воронежский губернаторы выдвинули своих кандидатов на пост сенаторов

«Ъ-Черноземье» стали известны имена кандидатов на пост членов Совета Федерации от исполнительной власти Орловской и Воронежской областей, которых предложили губернаторы Андрей Клычков и Александр Гусев.

Как рассказали в облправительстве, в списке Андрея Клычкова руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Орловской области Ольга Анисимова, первый замгубернатора Вадим Соколов и директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

Госпожа Анисимова обладает большим опытом работы в области социальной защиты населения, а ее муж — ветеран боевых действий, а с 2022 года — участник СВО. Вадим Соколов имеет широкий круг неформальных связей на федеральном уровне, до последнего времени курировал соцполитику. Сергей Ступин в 2011—2012 годах был депутатом Орловского городского Совета народных депутатов, в 2012—2015 годах занимал должность мэра Орла, а в 2015—2017 годах был зампредседателя правительства Орловской области по социальной политике, а теперь является руководителем областной общественной палаты. По данным источников «Ъ-Черноземье», реальным кандидатом является Вадим Соколов, который заменит Владимира Круглого, занимающего пост с 2014 года.

Воронежский сенатор Галина Карелова, напротив, может сохранить пост, так как является основным кандидатом воронежского губернатора Александра Гусева. Кроме нее в его списке есть помощник депутата Госдумы Виктор Липинский и замруководителя исполкома отделения «Единой России» Валерий Пятецкий.

Владимир Зоркий