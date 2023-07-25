В Краснодаре за мошенничество осудили сотрудников компании «Надежное финансовое будущее»

В Краснодаре за крупное мошенничество осудили пятерых сотрудников компании «Надежное финансовое будущее». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что фигуранты дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), в период с ноября 2020 года по 23 ноября 2021 года зарегистрировали семь финансовых компаний в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Таганроге и Екатеринбурге. Организации специализировались на услугах по улучшению кредитной истории клиентов и повышении кредитного рейтинга для заключения новых кредитных договоров.

Злоумышленники заключили договоры на оказание услуг, однако не намеревались выполнять указанные в документах обязательства. В Краснодаре от действий группировки пострадали девять человек, сумма ущерба оценивается более чем в 2 млн руб.

Суд назначил сотрудникам компании наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 2 лет в колонии общего режима. В настоящее время продолжаются мероприятия по выявлению других преступных эпизодов в деятельности организации.

Анастасия Донскова

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