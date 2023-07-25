Липецкий Елец вошел в число городов, где «Магнит» начнет тестировать систему фудшеринга в магазинах

В число городов, где «Магнит» начнет тестировать систему фудшеринга в магазинах, вошел липецкий Елец. Об этом сообщила пресс-служба компании. Проект также планируется запустить в пилотном режиме в Туле, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ижевске. Ожидается, что в месяц «социально незащищенным гражданам» из всех «тестовых» точек будет безвозмездно передаваться до 14 т продуктов. По словам представителей «Магнита», передаваемый ассортимент будет насчитывать около 300 позиций, за исключением продуктов животного происхождения: хлебобулочных изделий, овощей, фруктов, бакалеи.

Компания остановилась на супермаркетах и гипермаркетах в указанных городах, поскольку они имеют техническую возможность для реализации проекта и расположены в густонаселенных районах, «что позволит сделать доставку благополучателям максимально удобной и быстрой». После тестирования системы будет принято решение о возможности развития проекта, пояснили в пресс-службе компании.

Год назад «Магнит» запустил в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге программу фудшеринга, предполагающую передачу продуктов с истекающим сроком годности через компактные склады для обработки онлайн-заказов. В проекте участвуют более 250 волонтеров, которые, по собственным данным компании, за это время передали 92 тыс. нуждающихся россиян 173 т продовольствия.

Алина Морозова

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