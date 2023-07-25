Глава департамента инвестиций Ярославской области прокомментировал свою отставку

Исполняющий обязанности директора департамента инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Александр Путилин в разговоре с «Ъ-Ярославль» подтвердил свою отставку. Уход из правительства региона он объяснил решением губернатора Михаила Евраева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Путилин

Фото: Правительство Ярославской области Александр Путилин

Фото: Правительство Ярославской области

«Я, судя по всему, просто не тот человек, который нужен губернатору. Искренне желаю найти губернатору того, кто его будет устраивать и кто ему будет нужен. Каждому руководителю нужна своя команда, я в нее не вписываюсь. Если коротко об итогах моей деятельности: удалось сделать меньше, чем хотелось бы»,— сказал господин Путилин.

Александр Путилин сказал «Ъ-Ярославль», что у него есть предложения о работе, но не стал называть их. Чиновник полагает, что новым главой департамента (в статусе исполняющего обязанности) будет заместитель директора Андрей Сторожев. «Какой-то конкретной кандидатуры пока вроде нет»,— пояснил господин Путилин.

Алла Чижова