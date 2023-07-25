В Новороссийске полиция проверит сведения о нападении таксиста с ножом на водителей

Полиция Новороссийска начала проверку сведений о нападении таксиста с ножом на другого водителя. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Фирсанова. В соцсетях сообщили, что при нападении мужчина нецензурно бранился.

«Данный материал зарегистрирован, сотрудниками полиции проводится проверка»,— говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей отмечают, что в результате происшествия на автодороге образовалась пробка.

Анастасия Донскова

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