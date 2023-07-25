Шестой энергоблок нововоронежской АЭС отключили для ремонта

Энергоблок №6 Нововоронежской АЭС отключили от сети вчера, 24 июля, в 21:30 для проведения ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе АЭС. Работы коснутся электротехнического оборудования.

Четвертый и седьмой энергоблоки работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком, подчеркнули на АЭС. Энергоблок №5 12 июля в 05:38 был отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта.

Радиационный фон в районе расположения АЭС находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Валерия Розбот

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