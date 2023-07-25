Темпы уборочных работ сдерживают дожди, но намеченный план выполняется

Урожайность озимой пшеницы на предприятиях УК «Продимекс Агро» достигла более 58 ц/га.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Уборочная кампания стартовала 8 июля в хозяйствах Кантемировского, Подгоренского и Ольховатского районов.

По данным пресс-службы компании, на 25 июля озимая пшеница убрана на площади 22 тыс. га что составляет 29% от плана. По урожайности лидируют предприятия Семилукского, Бобровского, Таловского района с урожайностью более 58 ц/га.

С 20 июля подразделения компании приступили к уборке ярового ячменя. Темпы уборочных работ сдерживают дожди, но, в целом, уборочные работы идут по намеченному плану. Предприятия обеспечены зерноуборочными комбайнами в необходимом объеме. С учетом дефицита мощностей для размещения готовой продукции и хорошего прогноза урожайности, компанией принято решение в текущем сезоне продолжить закладку зерна в полиэтиленовые рукава.

Данные сырьевых служб сахарных заводов говорят о хорошей динамике прироста корнеплодов сахарной свеклы. Прогноз по урожайности оптимистичный.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.