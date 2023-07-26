«Важнее задачи нет»

Уровень кассового исполнения национальных проектов в Челябинской области по итогам первого полугодия опережает среднероссийский показатель. По данным Контрольно-счетной палаты региона, показатель в регионе за январь — июнь составил 38,8% против 37,6% в целом по стране. В УрФО регион занимает третье место по объему использованных бюджетных средств на реализацию нацпроектов. В Челябинской области в этом году, как и в предыдущие периоды, благодаря нацпроектам удалось решить большое количество вопросов, в частности, в социальной сфере, которую губернатор Алексей Текслер назвал «безусловным приоритетом».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

Глава региона начал проводить серию совещаний в региональном правительстве, посвященных итогам реализации национальных проектов в первом полугодии. На первом из них обсуждались итоги мероприятий в рамках проектов «Образование», «Наука и университеты», «Здравоохранение», «Демография» и «Культура». По первым четырем докладчиком выступила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, по последнему — замглавы региона Вадим Евдокимов.

Алексей Текслер отметил, что общий объем национальных проектов, реализуемых в Челябинской области, в этом году составляет 32,5 млрд руб. За первое полугодие профинансировано 42%.

«Если говорить о результатах первого полугодия в части нацпроекта “Образование”, уже начали работу ряд школ. Это школа в Копейске, в районе Тугайкуль, школа в микрорайоне “Твоя привилегия” в поселке Западный Сосновского района. Сейчас идет активная стройка школ: это Сосновский район, «Вишневая горка». Задача, коллеги, чтобы эта школа начала работать с началом нового учебного года. Также в этом году за счет средств государственных программ Челябинской области будут построены или реконструированы школы в деревне Сарафаново Чебаркульского района, в селе Увельском в Каслях, в селе Айлино Саткинского района»,— сказал губернатор.

Также благодаря национальному проекту «Образование» на Южном Урале строится четыре школы в рамках концессионного соглашения с компанией «ПроШкола» (три учебных заведения в Челябинске и одно в Магнитогорске). Помимо этого, реконструируют школу в поселке Петропавловском Верхнеуральского района. Продолжается возведение школы в микрорайоне «Белый хутор» на 1100 мест.

В рамках нацпроекта «Образование» в регионе открываются детские технопарки «Кванториум», центры цифрового развития «IT-куб» и центры образования «Точка роста» на базе школ. В задачи нацпроекта также входит поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие системы дополнительного образования, повышение квалификации педагогов и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Активно идет строительство детских садов в рамках нацпроекта «Демография». В этом году достроят десять дошкольных учреждений в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Сосновском районе и Аргаяше, отметил Алексей Текслер.

Также благодаря «Демографии» в Челябинской области действует ряд мер поддержки семей, в числе которых ежемесячная выплата на третьего ребенка до трех лет, региональный материнский капитал, областное единовременное пособие при рождении ребенка.

«Если говорить о здравоохранении, то в этом году будет построено 58 новых объектов. В основном это ФАПы в сельской местности, также офисы врачей общей практики и поликлиники. Будет отремонтировано 138 объектов первичного звена. Уже приобретено 59 единиц медицинского автотранспорта, 312 единиц медицинского оборудования, открыт региональный сосудистый центр в ГКБ №6 Челябинска, завершен капитальный ремонт десяти объектов первичного звена»,— рассказал губернатор.

В рамках нацпроекта «Наука и университеты» в этом году 38 проектов ученых из Челябинской области получили поддержку Российского научного фонда, 73 проекта уже в стадии активной реализации. Исследования идут в таких направлениях, как искусственный интеллект, экология, инженерные науки, агроинженерия, медицина и другие. Кроме того, благодаря нацпроекту в Челябинской области реализуется проект межуниверситетского кампуса мирового уровня.

В целях исполнения нацпроекта «Культура» в Челябинской области реализуется три региональных проекта. Один из них — «Культурная среда» — призван повысить посещаемость организаций культуры региона благодаря созданию современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. В частности, сейчас идет капитальный ремонт детской школы искусств в Миньяре, в областном центре завершено оснащение двух библиотек, в Агаповском, Варненском и Красноармейском районах. Музыкальными инструментами и учебными материалами оснащают Магнитогорскую консерваторию имени М.И. Глинки, новым оборудованием — Государственный исторический музей Южного Урала. Продолжается обновление здания драмтеатра в областном центре.

Региональный проект «Творческие люди» предусматривает поддержку творческих инициатив, позволяющих талантливым людям, в частности, детям и молодежи, реализовать себя. В первом полугодии государственная поддержка была оказана 19 лучшим сельским учреждениям культуры и такому же количеству лучших работников учреждений этого профиля. На 2023 год запланировано 42 мероприятия по этому проекту, половину из них уже провели. В январе — июне более 500 специалистов из числа творческих и управленческих кадров прошли повышение квалификации.

По проекту «Цифровая культура» проводится оцифровка 250 единиц книжных памятников, открылся виртуальный зал в Миассе, планируется еще два таких зала в регионе. Также на базе музея-заповедника «Аркаим» создадут мультимедиагид с использованием технологии дополненной реальности.

«Все национальные проекты направлены на развитие человеческого потенциала в нашем регионе,— отметил Алексей Текслер.— Важнее задачи нет. Нужно, чтобы жить и работать, учиться и отдыхать в нашем регионе было комфортно. Так что задача развития социальной сферы — это сегодня основной приоритет. Выполнение национальных проектов, учитывая, что пятилетний срок их реализации уже заканчивается, — это наша основная задача».

Доктор политических наук, главный редактор журнала «Социум и власть» Сергей Зырянов отмечает, что уровень финансирования нацпроектов на уровне менее 50% по итогам первого полугодия наблюдается традиционно. «Обычно главная часть финансирования идет во втором полугодии,— говорит он.— Задача региональных властей в рамках национальных проектов — оперативно выстраивать программу их реализации и контролировать ход выполнения. На мой взгляд, в нашем регионе власти с этими задачами справляются».

Ключевое значение, по мнению эксперта, сегодня имеет нацпроект «Демография» из-за естественной убыли населения, которая наблюдается в целом в РФ. Те меры, которые будут приняты сейчас для поддержания рождаемости, отразятся на экономике страны в перспективе, отметил он.

«В целом главная задача нацпроектов — улучшить качество жизни людей,— добавляет Сергей Зырянов.— И они дают результат. Например, происходят изменения в сфере здравоохранения: в больницах обновляется оборудование, проводится ремонт, чего многие лечебные учреждения не могли сделать долгое время. В итоге повышается качество медицинских услуг, а значит, и качество жизни».

Василий Агафонов