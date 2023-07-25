Сотрудники таможни на пограничном пункте в Адлере пресекли попытку вывоза двух редких ястребов в Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Хищные птицы были обмотаны тканью и перевозились в отсеке для запасного колеса багажника автомобиля. Соответствующих документов на транспортировку и вывоз ястребов у перевозчика не оказалось.

«Водитель пояснил инспекторам, что перевозил редких особей для себя и декларацию не подал в целях экономии времени»,— говорится в сообщении.

Согласно экспертизе, возраст птиц достигает одного года. Ястребы-тетеревятники внесены в перечень Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Птиц изъяли и поместили на временное содержание в санаторий Сочи.

Перевозчику назначен штраф в размере 45 тыс. руб. по ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Анастасия Донскова

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