В Ярославской области нарушили права на жилье многодетной семьи

В Угличском районе Ярославской области многодетная семья с шестью детьми вынужденно проживает на съемной квартире, что нарушает права детей на жилье. Об этом сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Сейчас многодетная семья в Угличском районе проживает на съемном жилье из-за того, что находящееся в ее собственности жилье является аварийным и непригодным для проживания. По поручению уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой проведено рабочее совещание по реализации конституционного права на жилье многодетной семьи.

«Семья должна стоять в общем порядке очереди. Но в связи с тем, что жилье, которое у них находится в собственности, в аварийном состоянии, должны предоставить жилье в маневренном фонде на период замены аварийного жилья на нормальное. Их должны были там разместить, чтобы безопасно пребывали там. Это зона ответственности органов местного самоуправления. Мы провели хорошее межведомственное заседание, все осознали, кто что должен сделать. Все отнеслись с пониманием»,— прокомментировал господин Крупин.

Он отметил, что сейчас даны соответствующие поручения и составлена дорожная карта для реализации прав детей на проживание в надлежащих жилищных условиях.

Алла Чижова