«Яндекс Погода»: в регионах Черноземья 26 июля будет малооблачно, до +31°

В среду, 26 июля, на территории регионов Черноземья ожидается малооблачная погода, а среднесуточная температура составит от +28° до +31°», следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

«После продолжительных осадков на территорию Черноземья вернулось солнце. Самым жарким и ясным регионом в среду станет Белгородская область, где столбик термометра поднимется до +31°»,— рассказал глава сервиса Александр Ганьшин.

В остальных регионах Черноземья также ожидается малооблачная погода. В Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях температура поднимется до +29°, в Орловской области — до +28°.

Отметим, что с 21:00 25 июля до 21:00 26 июля, по информации Гидрометцентра, в Курской области местами вероятны кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

Мария Старикова