Краснодарская компания построит тоннель в центре Севастополя

В центре Севастополя краснодарская компания «Веста» построит автомобильный тоннель. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на руководителя городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислава Таматаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

К настоящему времени началась разработка проекта будущего сооружения. Проект обойдется в 250 млн руб. Он должен быть завершен к концу мая 2024 года.

«Тоннель планируется двухполосным протяженностью около 250 метров. Кроме того, проектировщикам необходимо предусмотреть обустройство двух кольцевых развязок и предложить их проектное решение. Все эти меры должны упростить движение между главными районами города»,— цитирует издание заявление господина Таматаева.

Компания «Веста», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», была зарегистрирована в 2005 году. Строительство автомобильных дорог и автомагистралей является основным видом деятельности организации. Предприятие принадлежит Владимиру Левченко. По итогам 2022 года выручка организации составила 4,5 млрд руб., чистая прибыль — 11 млн руб. (на 60,3% больше, чем в 2021 году).

Анастасия Донскова

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