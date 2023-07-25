В Геленджике с начала лета конфисковали 800 электросамокатов

В Геленджике с начала летнего периода на склад МУП «БХО» отправили 800 бесхозных электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

С начала июня по настоящее время в отношении велосипедистов и самокатчиков, катающихся в пешеходной зоне, составили 546 административных протоколов.

«Набережная курорта – исключительно пешеходная зона! Об этом свидетельствуют установленные знаки»,— говорится в сообщении.

Рейды по пресечению правонарушений на курорте проводят ежедневно.

Ранее в Сочи турист на электровелосипеде сбил беременную женщину. Возбуждено уголовное дело.

Анастасия Донскова

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