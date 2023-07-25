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В Краснодаре эвакуировали 50 человек при пожаре в многоэтажном доме

В Краснодаре при пожаре в многоквартирном доме на улице Селезнева эвакуировали 50 человек, из огня вынесли четырех жильцов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 14:17. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился в квартире на третьем этаже девятиэтажного здания. Площадь пожара составила 30 кв.м. О причинах возгорания не сообщается.

К тушению огня привлекли 12 человек и 3 единицы техники.

Анастасия Донскова

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