«Воронежское архитектурное бюро» за 3,3 млн рублей разработает проект капремонта Орловского театра кукол

Орловские власти выбрали подрядчика для разработки проектной документации капитального ремонта Орловского театра кукол. Контракт получило ООО «Воронежское архитектурное бюро», предложившее 3,3 млн руб. при максимальной цене 6,4 млн руб. Информация об этом появилась на электронной площадке для проведения торгов «РТС-тендер». На торги была подана еще одна заявка, однако она была отклонена.

Отметим, что это были повторные торги. Ранее уже объявлялся аукцион по поиску подрядчика на вышеуказанные работы с максимальной ценой контракта 6,8 млн руб. На него была подана лишь одна заявка, а сами торги были отменены.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет собрать информацию, обследовать техническое состояние театра, разработать проектную документацию, получить положительное заключение госэкспертизы и предоставить материалы заказчику до 27 октября 2023 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Воронежское архитектурное бюро» зарегистрировано в Воронеже в 2021 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основная деятельность связана с архитектурой. Гендиректор и бенефициар с момента основания компании — Виталий Родионов. Выручка в 2022 году составила 3,2 млн руб. (в 2021-м — 150 тыс. руб.), убыток — 2,1 млн руб. (в 2021-м — 318 тыс. руб.).

Алина Морозова

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