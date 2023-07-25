В Сочи бывшего полицейского осудили за взяточничество

В Сочи осудили бывшего сотрудника полиции за получение взятки с хозяйки магазина, торгующего алкоголем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В ходе заседания было установлено, что в марте 2022 года сотрудник правоохранительных органов в ходе проверки документов, разрешающих продажу алкогольной продукции, предложил владелице торговой точки не устраивать подобных проверок до конца года в обмен на 100 тыс. руб. Часть денег мужчина хотел получить сразу, остальное через несколько месяцев.

После получения первых 50 тыс. руб. злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. В дальнейшем выяснилось, что в 2019 году был еще один инцидент с получением взятки полицейским. За деньги сотрудник полиции не стал собирать материал по факту продажи контрафактного алкоголя.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 285 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).

Рассмотрев материалы дела, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима, штрафа в размере 250 тыс. руб. и запрета занимать должности в государственных органах на четыре года. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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