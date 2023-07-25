Завтра из-за футбольного матча «Факела» и «Сочи» в центре Воронежа временно перекроют движение

В Воронеже 25 и 26 июля будет действовать ряд ограничений на парковку и движение в районе Центрального стадиона профсоюзов, сообщили в мэрии Воронежа. Это связано с проведением матча Кубка России, в котором воронежский «Факел» встретится с «Сочи». Матч начнется в 18:30.

С 18:00 25 июля до 22:00 26 июля в связи с этим в облцентре нельзя будет парковаться на следующих участках улиц:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческая (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).

Также с 07:00 до 22:00 26 июля будет перекрыто для автотранспорта несколько участков улиц:

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

Студенческая (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).

Следующий домашний матч РПЛ в рамках чемпионата России по футболу, который также потребует ограничений на парковку и движение автотранспорта, «Факел» проведет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в 17:30.

Мария Старикова