ФАС не признала результаты проведенных ночью торгов на благоустройство курской больницы

Управление ФАС по Курской области уличило министерство имущества Курской области в проведении аукциона с начальной ценой в 20 млн руб. ночью и предписало провести повторную процедуру закупки. Об этом сообщило антимонопольное ведомство. Предметом торгов было благоустройство территории Советской центральной районной больницы Курска.

ФАС обратило внимание на условия проведения аукциона после жалобы ООО «Техстроймонтаж» на невозможность принять участие в нем. Рассмотрев ее, специалисты выявили, что время начала процедуры определения подрядчика было назначено на два часа ночи и являлось для большинства юридических и физических лиц нерабочим. Кроме того, по мнению ведомства, организаторы неверно установили понижающий коэффициент расчета цены контракта в зависимости от применяемой участником системы налогообложения. Еще одним нарушением стало отсутствие сроков выполнения работ в контракте. По мнению УФАС, из-за «непрозрачных условий» аукциона на участие в нем была подана «только» одна заявка.

«Такие действия организаторов аукциона ограничили круг участников торгов, жалоба заявителя была признана обоснованной, заказчику и уполномоченному органу было предписано повторно провести процедуры закупки, устранив нарушения»,— заключили в ведомстве.

Министр имущества Курской области Дмитрий Савин рассказал «Ъ-Черноземье», что время старта торгов определяет оператор площадки, в этом случае — Российский аукционный дом. Организация объяснила «некорректное» время проведения торгов техническим сбоем. Сейчас он устранен. «Жалоба была частично обоснованной, предписание установить новый срок для торгов исполнено. Они были назначены на 11:00 25 июля. Однако на аукцион поступила только одна заявка. В настоящее время комиссия рассматривает ее на соответствие требованиям извещения»,— рассказал господин Савин.

По данным министра, ООО «Техстроймонтаж» заявку на участие в повторных торгах подавать не стало.

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Алина Морозова

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