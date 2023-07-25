Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие тренды существуют в благоустройстве территорий жилых комплексов в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Развитие девелоперского продукта не только в части квартирографии и планировочных решений для помещений, но в проектах отделки и благоустройства, — активный процесс. Застройщики адаптируют новые дома под актуальные запросы потенциальных покупателей: во дворах появляются современные спортивные и безопасные детские площадки, а на кровле создают общественные террасы.

Эксперты компании «Метриум» выделили несколько трендов в благоустройстве столичных новостроек. Один из самых распространенных — это террасы и смотровые площадки. Зачастую они интегрированы непосредственно в территорию комплекса. В других случаях используются преимущества стилобатов и высотных корпусов для обустройства на них смотровых площадок.

Еще два ярких тренда — коворкинги на воздухе и арт-объекты.

Следующий — секретные сады и парки, при этом они совсем не обязательно должны быть масштабными. Иногда это просто большая лужайка, иногда и большие пространства, засеянные декоративными травами и соединенные тропинками, окруженные многолетними деревьями. Появится впервые секретный сад даже в новом проекте с квартирами в деловом квартале «Москва-Сити».

Не уступают по популярности паркам и пляжные зоны. В этом году столичные власти разрешили купание только в девяти водоемах в черте города. В ответ растет спрос на открытые бассейны, которых явно пока недостаточно на многомиллионный мегаполис. Поэтому девелоперы премиальных проектов стремятся создать для своих будущих резидентов собственные зоны для плавания.

Задействуют в благоустройстве девелоперы и огненную стихию. Частью публичного пространства жилых комплексов все чаще становятся различные источники огня, которые добавляют общественным пространствам и эстетику, и функциональность. Как правило, это обустроенные зоны с грилями и уличные камины. Особый модный атрибут столичных новостроек — летний кинотеатр.