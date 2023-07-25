В Рыбинском районе третий день ищут пропавшего рыбака

В Рыбинском районе 22 июля перевернулась лодка, до сих пор ведутся поиски 48-летнего мужчины, ушедшего под воду. Об этом сообщили в СК по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По предварительным данным ведомства, двое мужчин рыбачили в акватории реки Волги возле деревни Дюдьково Рыбинского района. Как уточнили в СК, до этого они распивали спиртные напитки. Однако лодка перевернулась, и рыбаки оказались под водой. 36-летний мужчина спасся самостоятельно, а поиски второго продолжаются.

«По факту произошедшего Рыбинским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении регионального следственного комитета.

Алла Чижова