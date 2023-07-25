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Воронежэнерго успешно реализует ремонтную программу 2023 года

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» продолжается реализация ремонтной программы в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода.

Фото: Воронежэнерго

Фото: Воронежэнерго

С начала года специалисты «Воронежэнерго» уже отремонтировали силовое оборудование на 49 подстанциях 35–110 кВ, выполнили ремонт 115 трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ, свыше 134 километров высоковольтных линий 35–110 кВ и более 24 километров линий 0,4–10 кВ.

В общей сложности в текущем году энергетики отремонтируют порядка 330 км линий электропередачи различных классов напряжения, 156 трансформаторных подстанций 6–10 кВ, проведут работы по текущему ремонту и техобслуживанию на 267 высоковольтных подстанциях 35–110 кВ.

Специалисты «Воронежэнерго» также продолжают работу по расчистке от древесной и кустарниковой растительности просек воздушных линий электропередачи. При расчистке трасс энергетики используют специальную технику, в том числе мульчеры. Измельченная щепа сразу смешивается с поверхностным слоем почвы, что является одним из самых экологичных способов расчистки.

«Расчистка площадей, где проходят линии электропередачи – обязательный вид работ, которые энергетики выполняют ежегодно в соответствии с программой эксплуатации и ремонта. Это одна из важных задач, которые решаются в ходе подготовки электросетевого комплекса к работе в осенне-зимний период, с целью предотвратить технологические нарушения и повысить надежность эксплуатации оборудования», – отметил заместитель директора «Воронежэнерго», главный инженер Алексей Бурков.

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