На Кубани выдача микрозаймов снизилась почти на 5%

В Краснодарском крае в июне выдача микрозаймов снизилась на 4,8%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

За месяц на Кубани выдали 110,3 тыс. микрозаймов. Регион по этому показателю занимает третье место в РФ. Его обгоняют только Москва (163,1 тыс. ед., -3,8%) и Московская область (138,6 тыс. ед., -3,3%).

Меньше всего микрозаймов за июнь выдали в Архангельской области (31,8 тыс. ед., -4,7%), а также Удмуртии (32,5 тыс. ед., -4,1%) и Якутии (35,6 тыс. ед., -8,2%). Последний регион стал лидером по снижению выдачи средств.

По всей России в июне выдали 2,92 млн микрозаймов. Это на 4% меньше, чем в предыдущем месяце. Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что это может быть связано с сокращением активности заемщиков в преддверии снижения с 1 июля 2023 года максимально возможной процентной ставки по микрокредитам. По его мнению, люди брали паузу, чтобы взять более дешевые в обслуживании микрозаймы.

Татьяна Ручкина

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