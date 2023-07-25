В Югру привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца

В Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) 28 июля привезут ковчег с мощами великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Встреча святыни пройдет в храме святого Георгия Победоносца. Мощи будут находиться там до 17:00 30 июля.

«Мощи Небесного покровителя Русского воинства посетят все регионы страны, чтобы каждый мог попросить помощи у великого святого. Духовенство и миряне Русской православной церкви будут сугубо молиться о военнослужащих Вооруженных сил России»,— отметили в правительстве.

Напомним, в начале июня мощи Георгия Победоносца доставили в Храм-на-Крови в Екатеринбурге.

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