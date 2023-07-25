На Кубани за неделю выявили 110 случаев COVID

С 17 по 23 июля в Краснодарском крае зарегистрировали 110 случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре выявили 52 случая, в Новороссийске — 20, в Сочи — 10, в Усть-Лабинском районе — семь, в Горячем Ключе — пять. По три заразившихся зарегистрировали в Апшеронском и Динском районах. По одному пациенту обнаружили в Армавире, Кавказском, Калининском, Красноармейском, Крыловском, Крымском, Мостовском, Павловском, Тихорецком, Успенском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 363 578 случаев ковида. Из них с выздоровлением выписали 352 243 человека, скончались — 11 218.

Татьяна Ручкина

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