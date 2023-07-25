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Температура воздуха на Кубани достигнет опасных 39 градусов

Во второй половине дня и вечером 27 июля в Краснодарском крае температура воздуха достигнет +39°. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В ведомстве предупредили, что такая жара опасна. При этом на черноморском побережье таких высоких температур не ожидается.

26 июля в дневное время местами в регионе будет до +37° в тени. В столице Кубани в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +36°.

Татьяна Ручкина

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