Температура воздуха на Кубани достигнет опасных 39 градусов

Во второй половине дня и вечером 27 июля в Краснодарском крае температура воздуха достигнет +39°. Об этом сообщили в пресс-службе министерства ГО и ЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В ведомстве предупредили, что такая жара опасна. При этом на черноморском побережье таких высоких температур не ожидается.

26 июля в дневное время местами в регионе будет до +37° в тени. В столице Кубани в ближайшие дни температура воздуха поднимется до +36°.

Татьяна Ручкина

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