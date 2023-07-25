Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась на 21%

За неделю с 17 по 23 июля в регионах Черноземья было выявлено 173 случая коронавируса (неделей ранее — 220, снижение на 21,36%). Это следует из данных федерального оперштаба. Общее число заболевших с начала 2020 года по 23 июля 2023-го достигло 1 306 476.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выздоровел за неделю 231 пациент (всего 1 283 552), умерло три (22 143).

  • В Белгородской области выявили 28 случаев (неделей ранее — 35, всего — 173 926). Выздоровели 35 пациентов (неделей ранее — 36, всего — 171 305). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончался 2 371 человек.
  • В Воронежской области выявили 91 случай (неделей ранее — 126, всего — 507 006). Выздоровел 101 пациент (неделей ранее — 122, всего — 498 088), умерли трое (неделей ранее — двое, всего — 8 693).
  • В Курской области выявили семь случаев (неделей ранее — пять, всего — 155 834). Выздоровели семь пациентов (неделей ранее — 16, всего — 153 278). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 2 545 человек.
  • В Липецкой области выявили 25 случаев (неделей ранее — 22, всего 183 895). Выздоровели 35 пациентов (неделей ранее — 46, всего — 179 848). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 4 004 человека.
  • В Орловской области выявили 15 случаев (неделей ранее — 24, всего — 140 747). Выздоровели 45 пациентов (неделей ранее — 58, всего — 138 687). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 1 986 человек.
  • В Тамбовской области выявили семь случаев (неделей ранее — восемь, всего — 145 068). Выздоровели восемь пациентов (неделей ранее — 11, всего — 142 346). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 2 544 человека.

В целом по стране за неделю заразились 3 182 (22 974 289) человека, выздоровели 5 082 (22 424 710), умерли 42 (399 814).

С середины мая 2023 года оперштаб, согласно постановлению правительства РФ, перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Почему Минздрав РФ отказывается от массовой вакцинации от коронавируса

Читать далее

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...