Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю снизилась на 21%

За неделю с 17 по 23 июля в регионах Черноземья было выявлено 173 случая коронавируса (неделей ранее — 220, снижение на 21,36%). Это следует из данных федерального оперштаба. Общее число заболевших с начала 2020 года по 23 июля 2023-го достигло 1 306 476.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выздоровел за неделю 231 пациент (всего 1 283 552), умерло три (22 143).

В Белгородской области выявили 28 случаев (неделей ранее — 35, всего — 173 926). Выздоровели 35 пациентов (неделей ранее — 36, всего — 171 305). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончался 2 371 человек.

В Воронежской области выявили 91 случай (неделей ранее — 126, всего — 507 006). Выздоровел 101 пациент (неделей ранее — 122, всего — 498 088), умерли трое (неделей ранее — двое, всего — 8 693).

В Курской области выявили семь случаев (неделей ранее — пять, всего — 155 834). Выздоровели семь пациентов (неделей ранее — 16, всего — 153 278). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 2 545 человек.

В Липецкой области выявили 25 случаев (неделей ранее — 22, всего 183 895). Выздоровели 35 пациентов (неделей ранее — 46, всего — 179 848). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 4 004 человека.

В Орловской области выявили 15 случаев (неделей ранее — 24, всего — 140 747). Выздоровели 45 пациентов (неделей ранее — 58, всего — 138 687). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 1 986 человек.

В Тамбовской области выявили семь случаев (неделей ранее — восемь, всего — 145 068). Выздоровели восемь пациентов (неделей ранее — 11, всего — 142 346). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 2 544 человека.

В целом по стране за неделю заразились 3 182 (22 974 289) человека, выздоровели 5 082 (22 424 710), умерли 42 (399 814).

С середины мая 2023 года оперштаб, согласно постановлению правительства РФ, перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Алина Морозова

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