В Ярославле отремонтируют автовокзал за 700 тысяч

В Ярославле проведут капитальный ремонт здания автовокзала на Московском проспекте. Соответствующий аукцион размещен на портале закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото из закупочной документации Фото: Фото из закупочной документации

В рамках контракта планируется отремонтировать кирпичную кладку стен и парапетов, усилить конструктивные элементы стен, нанести штукатурку, покрасить стены, заделать трещины и отремонтировать кровлю.

Начальная стоимость контракта 697 тыс. руб. Согласно проектно-сметной документации, капитальный ремонт планируют начать в августе и выполнить все работы необходимо за месяц, 30 дней. Однако согласно проекту контракта, контракт будет действовать до 30 октября 2023 года.

Сегодня должны были определить подрядчика, однако аукцион признан несостоявшимся из-за того, что заявок не поступило.

Алла Чижова