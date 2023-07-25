Автосалоны «Автолидера» на Проспекте патриотов в Воронеже достались залоговому кредитору «Евразияхолдинг» за 26,9 млн рублей

Завершились торги по реализации посредством публичного предложения автосалонов обанкротившегося ООО «Автолидер» на Проспекте патриотов в Воронеже. Залоговый кредитор ООО «Евразияхолдинг» принял решение оставить их за собой с оценкой лота 26,9 млн руб. — именно такова его цена на десятом периоде публичного предложения. По сообщению организатора торгов ООО «Тотал», других заявок на лот зарегистрировано не было.

В начале торгов имущественный комплекс — сеть автосалонов на Проспекте патриотов, в которую входят два нежилых здания и участок площадью 0,4 га, оценен в 58,5 млн руб. Минимальная цена продажи могла составить 16,38 млн руб. С ноября 2022 года имущественный комплекс пытались реализовать с торгов за 65 млн руб., но желающих его приобрести так и не нашлось.

ООО «Автолидер» ушло под наблюдение в декабре 2016 года из-за долга более 1 млрд руб. перед единственным дистрибьютором Uz-Daewoo в России — «Уздэуавто-Воронеж». Компания являлась юрлицом сети автосалонов «Км/ч» (экс-дилер Uz-Daewoo, Chevrolet, Skoda, Volkswagen, Ravon), была представлена в 18 городах России, включая Воронеж.

Мария Старикова, Екатерина Мелостная