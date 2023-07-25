В Анапе из-за пожара на последних этажах многоквартирного дома эвакуировали 17 жителей

В Анапе на последних этажах многоквартирного дома произошел пожар. В связи с этим эвакуировали 17 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в 11:26 в доме на улице Адмирала Пустошкина. Через четыре минуты прибывшие на место первые подразделения спасателей установили, что произошло возгорание в 16-этажном здании на площади 70 кв. м. В 11:52 пожар локализовали на площади 80 кв. м. Через пять минут было локализовано открытое горение, а еще через две пожар полностью ликвидировали.

Пострадавших и погибших в результате возгорания нет. К его ликвидации привлекались 14 человек и шесть единиц техники.

Татьяна Ручкина

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