Орлов назвал создание суда в Академическом значимым прецедентом для современной России

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал создание Академического районного суда значимым прецедентом для России. В своем telegram-канале он написал, что впервые в современной истории страны был создан суд в новом городском районе.

Закон о создании суда в Академическом районе накануне подписал президент РФ Владимир Путин. Суд будет считаться образованным со дня назначения на должности двух третей от уставленной численности его судей, но не позднее 1 марта 2025 года. По мнению Алексей Орлова, решение президента «в очередной раз» демонстрирует, какое значение руководство страны придает развитию Екатеринбурга.

«До сих пор жители молодого района вынуждены обращаться за защитой своих прав в суды соседних районов, которые и без того перегружены»,— отметил мэр.

Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга 1 октября 2021 года. Общая площадь района составляет 4,5 тыс. га. Население района составляет более 100 тыс. человек.

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