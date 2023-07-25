На Кубани за 3,5 года выдали 6,2 млрд рублей сельской ипотеки

В Краснодарском крае с 2020 года по программе «Сельская ипотека» выдали около 3 тыс. кредитов более чем на 6,2 млрд руб. С начала 2023 года свои жилищные условия улучшили 256 семей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В последние годы все больше людей останавливают свой выбор на небольших населенных пунктах. Это объясняется повышением уровня комфорта и развития хуторов и станиц, доступностью жилья, в том числе по программе "Сельская ипотека"»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Больше всего объемы ипотечных кредитов выросли в Лабинском, Ленинградском, Северском, Успенском и Калининском районах — в 2–6 раз по сравнению с прошлым годом. В программе участвуют населенные пункты, в которых проживает не более 30 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

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