По делу о фиктивной регистрации мигрантов в Петербурге прошло более 100 обысков

Следствие провело более 100 обысков в рамках расследования уголовного дела в отношении 11 человек, организовавших массовую фиктивную регистрацию приезжих в Санкт-Петербурге, они успели поставить на учет 100 тыс. мигрантов. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ во вторник, 25 июля.

«Следователями проведено более 100 обысков по местам проживания фигурантов, в служебных помещениях управления по вопросам миграции Санкт-Петербурга, в офисах, используемых членами преступного сообщества в своей незаконной деятельности, расположенных на территории города Санкт-Петербурга. Кроме того, были проведены обыски в местах сосредоточения лиц, незаконно находящихся на территории РФ»,— говорится в сообщении.

Обыски по делу об организации незаконной миграции начались 13 июля. В число обвиняемых попал один из местных муниципальных депутатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий в деле также стала фигурировать 35-летняя офицер полиции из миграционного управления. По версии следствия, в 2021 году она зарегистрировала не менее 2043 иностранцев.

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