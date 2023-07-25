ГК «Молвест» Аркадия Пономарева заняла третье место в рейтинге «Союзмолоко»

«Союзмолоко», Milknews и Streda Consulting опубликовали топ-30 крупнейших переработчиков молока, составленный на основе годовой выручки от продажи молочной продукции. В него вошли восемь компаний с активами в Черноземье.

Так, третью строчку в рейтинге заняла ГК «Молвест» воронежского депутата Госдумы Аркадия Пономарева. Составители топа называют его крупнейшим российским производителем: он уступил лидерство только Danone и PepsiCo, у которых, впрочем, также есть активы в Черноземье. Выручка «Молвеста» в прошлом году выросла на 17,4%: с 38,5 млрд до 45,2 млрд руб.

С четвертого на пятое место спустилась московская ГК «Ренна», контролирующая Алексеевский молочно-консервный комбинат в Белгородской области. За год она увеличила выручку на 7,2%, а именно с 36,2 млрд до 38,8 млрд руб.

Шестую строчку топа занимает «Хохланд Руссланд» с заводом в белгородской Прохоровке. Выручка компании выросла на 20,4%: с 30,5 млрд до 36,7 млрд руб.

С восьмого на девятое место опустилась петербургская ГК «Нева Милк», ставшая инвестором курского завода «Рыльский сыродел» в ходе банкротства ООО «Курск-молоко» украинской группы Milkiland. Компания потеряла одну позицию в рейтинге, нарастив выручку всего на 4,9%: с 27,5 млрд до 28,8 млрд руб.

На 17-й строчке, потеряв две позиции, расположилась ГК «Доминант», владеющая Лискинским молокозаводом. Она увеличила выручку на 17,9%: с 12,2 млрд до 14,3 млрд руб.

20-е место заняла ГК «Эконива» Штефана Дюрра, большая часть активов которой находится в Воронежской и Курской областях. Составители рейтинга называют ее лидером по темпам роста выручки: она увечила показатель на 79,4% (с 6,6 млрд до 11,9 млрд руб.).

На три позиции поднялась екатеринбургская ГК «Сыробогатов», оказавшись на 27-м месте. Компания, владеющая маслосырозаводом в Орловской области, увеличила выручку на 32,5%: с 7,7 млрд до 10,2 млрд руб.

Замыкает топ-30 «Лебедяньмолоко», зарегистрированное в липецкой Лебедяни и имеющее статус одного из крупнейших производителей молочной продукции Черноземья. Компания вернулась в рейтинг, нарастив выручку на 35,1%, а именно с 7,1 млрд до 9,6 млрд руб.

При этом топ покинула воронежская ГК «Сырный дом» Сергея Лыбаня. Активы группы испытывают финансовые проблемы, часть из них находится в процедурах банкротства.

По мнению составителей рейтинга, «санкционные ограничения и отказ от маркетинговой активности глобально не изменили расклад сил в молочной индустрии, но привели к тому, что российские компании ускорили темпы роста — до 15% в среднем по рынку».

Алина Морозова

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