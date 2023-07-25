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HeadHunter: спрос на персонал в Нижегородской области вырос на 64% в первом полугодии

Количество вакансий в Нижегородской области увеличилось на 64% в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитал сервис по поиску работы Head Hunter. Для сравнения, в России в целом потребность в сотрудниках выросла на 25% за год.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заметно больше вакансий стало в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (+134% к январю-июню 2022 года), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+132%) и «Управление персоналом, тренинги» (+122%). Падение спроса на персонал зафиксировано только в сфере безопасности (-37%).

Нижегородская область, как и другие российские регионы, испытывает острый дефицит кадров. По данным Head Hunter, к началу июня на одну вакансию на региональном рынке труда приходилось 2,7 резюме при норме от пяти до восьми.

Елена Ковалева

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