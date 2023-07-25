В Ярославле закрытую поликлинику хотят заменить амбулаторией

Региональный департамент здравоохранения рекомендовал мэрии Ярославля предусмотреть размещение врачебной амбулатории во Фрунзенском районе вместо закрытой поликлиники. Информацию предоставил департамент в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поликлиника №1, Ярославль

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области Поликлиника №1, Ярославль

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Местная жительница попросила помощи у ярославского губернатора в решении вопроса с поликлиникой. Она пояснила, что из-за закрытой поликлиники №1 на Московском проспекте «район остался без врачей». Департамент здравоохранения пояснил, что мэрии даны рекомендации по решению этого вопроса.

«При планировании жилой застройки во Фрунзенском районе мэрии г. Ярославля рекомендовано предусмотреть на первом этаже жилого многоквартирного дома размещение врачебной амбулатории, площадью 180 кв.м., для размещения четырех кабинетов специалистов, а также кабинетов вакцинации, процедурного, акушерского и функциональной диагностики»,— сообщили в департаменте.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что поликлинику №1 клинической больницы №2 экстренно закрыли из-за аварийного состояния зданий. Врачей перевели в поликлинику №3, расположенную на улице Попова.

Полномочия по организации здравоохранения, согласно закону, принадлежат правительству Ярославской области.

Алла Чижова