В Калининском районе два человека погибли и один пострадал после опрокидывания машины

В Калининском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека и один пострадал. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 24 июля около полудня в районе 11-го км автодороги «Калининская — Новониколаевская». По предварительным данным, 34-летний водитель «Мерседеса» не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и его 25-летний пассажир от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. Еще один 31-летний пассажир был травмирован, ему назначили амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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