В Краснодаре приведут в порядок 14 скверов и бульваров

До середины сентября в Краснодаре 14 территорий приведут в порядок. Как сообщает пресс-служба мэрии, там установят лавочки, уличное освещение, детское игровое и спортивное оборудование, а также уложат тротуарную плитку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В департаменте городского хозяйства и ТЭК отметили, что все работы выполнят за счет местного бюджета. Муниципальный контакт с подрядчиком уже заключен.

Работы проведут в скверах «Пограничников», Евсикина, Рахманинова, «Парус», «Детском», «Юношеском», «Лазурном», «Прохладном», «Старокорсунском», «Октябрьском» и «Академическом». Также работы выполнят на Гагаринском и Платановом бульварах и на территории общего пользования в районе ул. Бульварное Кольцо. В них установят бордюры, лавочки и урны, в некоторых заасфальтируют дополнительные «карманы», отсыпят детские площадки и установят детское игровое оборудование и столы для настольного тенниса.

Татьяна Ручкина

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