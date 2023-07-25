Самовыдвиженцы из Ногинска утратили статус кандидатов в депутаты Ярославской областной думы

15 кандидатов-самовыдвиженцев на выборах в Ярославскую областную думу утратили статус выдвинутых кандидатов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирательная комиссия Ярославской области

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Избирательная комиссия Ярославской области

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Кандидаты не сдали в избирком необходимые по закону подписи избирателей. Все утратившие статус — жители других регионов России, из них 13 человек зарегистрированы в Ногинске Московской области, по одному в Электростали и Воронежской области. В качестве кандидатов в депутаты Ярославской областной думы выдвигались эксперт администрации городского округа, оператор станков, швея, грузчик-комплектовщик, консультант муниципального казенного учреждения, менеджер по подбору персонала и несколько безработных.

Всего на выборы в Ярославскую областную думу по одномандатным округам, по уточненным данным, было выдвинуто 209 человек. «Ъ-Ярославль» сообщал, что регистрацию также не прошла партия «Родина» и единственный кандидат-одномандатник от партии «За справедливость».

Антон Голицын