Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав дольщиков ЖК «Капитан» в Сочи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушений прав дольщиков сочинского ЖК «Капитан». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники долевого строительства опубликовали обращение к главе СКР в соцсетях и попросили обратить внимание на допущенные нарушения их прав. По их словам, из-за возникших сложностей с постановкой дома на кадастровый учет он в течение нескольких лет является объектом незавершенного строительства. Из-за этого люди не могут оформить право собственности на жилье.

В СУ СКР по Краснодарскому краю была организована процессуальная проверка. Глава СКР поручил руководителю ведомства Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Татьяна Ручкина

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