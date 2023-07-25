Тюменский избирком объяснил, почему не стал открывать участки для голосования в зоне СВО

Решение не открывать в зоне проведения спецоперации (СВО) РФ избирательных участков для голосования на тюменских выборах было принято после подсчета числа тюменских военнослужащих и оценки рисков для работы участков. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

«Мы прорабатывали этот вопрос. Решение зависело от того, насколько много в зоне СВО находится граждан, которые имеют право участвовать в выборах, прежде всего, губернатора Тюменской области, и насколько рискованно организовывать и проводить там голосование. Мы посмотрели, посчитали, поняли, что зона боевых действий не охватывается этим и определили, что не будем создавать там свои участки»,— пояснил господин Халин.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Своих кандидатов выдвинули четыре парламентские партии: «Единая Россия» — действующего главу региона Александра Моора, КПРФ — депутата облдумы Ивана Левченко, ЛДПР — депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, «Справедливая Россия — Патриот — За Правду» — председателя регионального отделения Владимира Пискайкина. Кроме выборов главы, в регионе пройдут довыборы в тюменскую облдуму по двум округам, выборы депутатов тюменской гордумы и выборы депутатов других представительных органов местных образований.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте