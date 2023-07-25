Полицейские предложили белгородцам распознавать мошенников с помощью гимна России

Управление МВД по Старому Осколу (Белгородская область) предложило жителям оригинальный способ распознавания мошенников. По мнению полицейских, аферистов можно вычислить, предложив им спеть. Информация об этом появилась в официальной группе подразделения во «ВКонтакте».

Полицейские считают, что мошенники стали часто звонить гражданам под видом правоохранителей. Вычислить ложного сотрудника силовых структур, как считают в старооскольском управлении МВД, можно, предложив ему исполнить гимн России.

«Сотрудники правоохранительных органов обязаны знать его наизусть!»,— говорят полицейские.

Алина Морозова

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