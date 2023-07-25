Кубань получила 570 млн рублей на развитие сельских территорий

Краснодарский край получил от правительства РФ более 570 млн руб. на развитие сельских территорий. Как сообщает пресс-служба администрации региона, средства направили на ремонт соцобъектов, дорог, строительство детских и спортивных площадок, а также обновление коммунальной инфраструктуры.

«Более 40 процентов населения края проживают в сельской местности. Поэтому делаем все возможное, чтобы сделать их жизнь максимально комфортной»,— сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он рассказал, какие проекты за счет выделенных средств завершат уже в этом году. В хуторе Красная Нива Брюховецкого района построят сразу три объекта: дом культуры на 150 мест, спортзал и столовую в школе №6.

В Выселковском районе развивают направление медицины. В станице Новобейсугской один модульный ФАП уже установили, еще один поставят в ближайшее время. В поселке Газырь строят здание врача общей практики. В шести населенных пунктах в ноябре планируют завершить капремонт четырех амбулаторий и двух фельдшерско-акушерских пунктов. Для каждого учреждения закупят новое оборудование.

В станице Выселки по семи улицам уже провели распределительный газопровод низкого давления и завершили капремонт фасада здания библиотеки. Сейчас там продолжают реконструкцию системы водоснабжения восточной части.

В станице Платнировской Кореновского района обновили более 500 м дорог, заменили светильники и продолжают капремонт культурно-досугового центра, где меняют кровлю, пол и устанавливают свето-музыкальное оборудование. В хуторе Бураковском благоустроили 2 км гравийных дорог. В Новоберезанском сельском поселении выполняют капремонт системы водоснабжения.

В станице Владимирской Лабинского района провели обустройство тротуара и парковки. В станице Вознесенской уже начали подготовку к ремонту Центра культуры и досуга.

Всего правительство РФ выделило региону 577,7 млн руб. на развитие сельских территорий. Еще 259,4 млн руб. край получит в 2024 году.

Татьяна Ручкина

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