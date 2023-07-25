«Родина» и «За справедливость» не примут участие в выборах в Ярославскую областную думу

Список кандидатов политической партии «Родина» на выборах в Ярославскую областную думу не зарегистрирован. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Избирательная комиссия Ярославской области Фото: Избирательная комиссия Ярославской области

Партия выдвинула список кандидатов, однако не принесла в избирком подписи избирателей. Как непарламентская партия «Родина» должна была собрать минимум 4980 подписей.

«Принято решение о признании кандидатов, включенных в единый список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением "Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Ярославской области" на выборах депутатов Ярославской областной Думы восьмого созыва, утратившими статус кандидатов»,— сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Не зарегистрирован и единственный кандидат партии «За справедливость» Имамадин Аласов, который выдвинулся по одномандатному округу №9. Как сообщили в избиркоме, он принес подписи, однако их число оказалось меньше необходимого минимума (949).

Таким образом, в избирательной кампании на данный момент участвуют 7 партий из 9 заявившихся: «Справедливая Россия», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Антон Голицын